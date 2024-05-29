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Giriş Tarihi: 29.5.2024 17:29 Son Güncelleme: 29.5.2024 17:29

Öğrenciler, Azerbaycan Şehitler Caddesi'ni ve "Türk Şehitliği" Anıtını ziyaret ettiler

Azerbaycan‘ı ziyaret eden Türkçe konuşan ülkelerden okul çocukları, "Şuşa Türk devletleri birliğinin kültür incisidir" festivaline katılmak üzere Şehitler Sokağı'nı ve "Türk Şehitliği" anıtını ziyaret etti.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Öğrenciler, Azerbaycan Şehitler Caddesi’ni ve Türk Şehitliği Anıtını ziyaret ettiler

Öğrenciler, ilk olarak II. Şehitler Sokak'ı ziyaret ederek 44 gün süren Vatanseverlik Savaşı'nda şehit olan kahramanları anarak, mezarlarının önüne çiçekler bıraktıktı. Daha sonra Şehitler Caddesi ve "Türk Şehitliği" anıtını ziyaret eden konuklar, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve Bakü'nün kurtuluşu uğruna şehit olan askerlere saygı duruşunda bulundu.

Ayrıca Şuşa'da 1 Haziran'da Bilim ve Eğitim Bakanlığı'nın organizasyonuyla "Şuşa Türk devletleri birliğinin kültür incisi" festivalinin düzenlenecek. Uluslararası çocuk yaratıcılık festivaline 200'den fazla üye katılacak. Türk devletlerinin sanat kolektiflerinden oluşan bir grup, üye ülkelerinin müzik ve dans kültürünü tanıtacak.

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Öğrenciler, Azerbaycan Şehitler Caddesi'ni ve "Türk Şehitliği" Anıtını ziyaret ettiler
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