Öğrenciler iftar sofrasında buluşuyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğrenciler, okul bahçesinde kurulan iftar sofrasıyla ramazanın maneviyatını öğreniyor. Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Ömer Köse, öğrencilerin eski ramazan coşkusunu yaşamaları için okulda iftar programları düzenlemek istedi. Velilerle görüşen ve onlardan da maddi destek alan Köse, daha sonra okul bahçesine ocak tedarik ederek, öğrencilerin dönüşümlü katılımıyla yemek hazırlanılmasını sağladı.Velilerin de desteğiyle günlük 120 kişilik 3 çeşit yemek hazırlayan öğrenciler, bahçede kurulan sofrada iftarlarını arkadaşlarıyla yapıyor. İftarın yanı sıra okulda, öğrenciler tarafından hazırlanan Hacivat Karagöz gösterileri gerçekleştiriliyor, maniler seslendiriliyor.