Öğrencilere yapay zekâ eğitimi verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapay zekânın eğitimde etkin, olumlu şekilde kullanılması amacıyla eylem planı devreye alındı. 2025-2029 yıllarını kapsayan Eğitimde Yapay Zekâ Politika Belgesi ve Eylem Planı yürürlüğe girdi. 4 temel hedef, 15 politika, 40 eylem adımı belirlendi. Böylelikle eğitimde yapay zekâ teknolojileri daha kapsayıcı biçimde işlenecek. Belirlenen 17 adım ilk 1 yıl içinde, 10 adım 1 ila 3 yıl arasında, 13 adım 3 ila 5 yıl içerisinde hayata geçecek. Eğitimde yapay zekâ kültürü oluşturulacak. Yapay Zekâ Uygulamaları Etik Kurulu oluşturulacak. Gençlere yönelik yapay zekâ okuryazarlığı eğitimleri düzenlenecek. Müfredatın algoritmik düşünme ve etik ilkelerle güncellenmesi için mesleki ve teknik liselerde, BİLSEM'lerde yapay zekâ atölyeleri kurulacak. EBA'ya yapay zekâ destekli içerik önerme ve gelişim takip modülleri eklenecek.