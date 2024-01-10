Öğrencilerin deneyi uzayda test edilecek

Türk bilim insanı astronot Alper Gezeravcı, Muşlu öğrencilerin deneyini uzayda uygulayacak. Türk Bilim Misyonu çerçevesinde ABD-NASA Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilecek ilk Türk olan Gezeravcı, görev süresi boyunca Milli Eğitim Bakanlığı Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin "propolisin antibakteriyel etkisi" üzerine hazırladığı deneyi gerçekleştirecek. Uzayda test edilecek 13 deneyin içerisinde projesi yer alan öğrencilerden Baver Bedirhan Bingöl, "13 deneyin içerisinde MEB'den seçilen tek deney bizimki. İlkleri bir arada yaşıyoruz. Projemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Amacımız propolis maddesinin yerçekimsiz ortamındaki antibakteriyel etkisini araştırmak. Uzaydan olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.Öğrencilerden Zeynep Nehir Çamlıca ise, "Heyecanlıyız. Deneyimiz test edileceği için mutluyuz. Uzayda projemizi gerçekleştirecek astronot Gezeravcı ile tanıştık. Deneyle ilgili bilgi verdik" dedi. Dilşah İmran Avcı da, "Projemiz kabul edildiği için gururluyuz" ifadelerini kullandı.