Haberler Yaşam Haberleri Öğrencilerin deneyi uzayda test edilecek
Giriş Tarihi: 11.1.2024

Öğrencilerin deneyi uzayda test edilecek

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Öğrencilerin deneyi uzayda test edilecek
Türk bilim insanı astronot Alper Gezeravcı, Muşlu öğrencilerin deneyini uzayda uygulayacak. Türk Bilim Misyonu çerçevesinde ABD-NASA Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilecek ilk Türk olan Gezeravcı, görev süresi boyunca Milli Eğitim Bakanlığı Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin "propolisin antibakteriyel etkisi" üzerine hazırladığı deneyi gerçekleştirecek. Uzayda test edilecek 13 deneyin içerisinde projesi yer alan öğrencilerden Baver Bedirhan Bingöl, "13 deneyin içerisinde MEB'den seçilen tek deney bizimki. İlkleri bir arada yaşıyoruz. Projemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Amacımız propolis maddesinin yerçekimsiz ortamındaki antibakteriyel etkisini araştırmak. Uzaydan olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

'GURURLU VE MUTLUYUZ'
Öğrencilerden Zeynep Nehir Çamlıca ise, "Heyecanlıyız. Deneyimiz test edileceği için mutluyuz. Uzayda projemizi gerçekleştirecek astronot Gezeravcı ile tanıştık. Deneyle ilgili bilgi verdik" dedi. Dilşah İmran Avcı da, "Projemiz kabul edildiği için gururluyuz" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP Parti Meclisi toplantısında tansiyon yükseldi! Bağrışma sesleri koridorları inletti: Salonu terk etti...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyiz
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Başkan Erdoğan'dan uzay yolculuğu paylaşımı: Gurur duy Türkiye!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Konyaspor’a gol oldu yağdı! Kanarya evinde çok rahat kazandı…
Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele vurgusu! PKK elebaşları inlerinden çıkamıyor
Dönemin ruhuna girebilmek için demir bile dövdük
Adana’nın kayıp beş yılı
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrencilerin deneyi uzayda test edilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA