Öğrenmenin yaşı yok

Mardin'in Midyat ilçesinde kadınlara yönelik kurslar düzenleyen Midyat Kaymakamlığı, Aile Destek Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle tarihi bir konakta kurslar açtı. Aile Destek Merkezi'ndeki kurslara her yaştan vatandaşa ilgi gösteriyor. Eğitmen Kübra Şaşmaz'ın rehberliğinde merkezde halen devam eden sepet örücülüğü ve makrome kurslarına yoğun ilgi gösteren kadınlar el sanatlarından birçok dekoratif ürün yapmayı öğrendi. 6 çocuk annesi ve 10 torun sahibi 74 yaşındaki Zeynep Şakar, el sanatlarını öğrenmek için başvuru yaptı. Kursa kayıtlı olan 15 öğrenci arasında bulunan 74 yaşındaki Zeynep Şakar günde 6 saat verilen hiçbir dersi aksatmıyor. Şakar, 3 aydır tek başına gidip gelerek devam ettiği kursta ilerleyen yaşına rağmen el sanatları ürünlerini yapmayı kısa sürede kavradı. Kursta yapılan ürünler Midyat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde satışa sunuluyor.