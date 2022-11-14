Öğretmen anne ile öğrenci kızına hüzünlü veda

Kılınan cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı konuşmada "Ne yazık ki 6 kardeşimizi hain bir saldırı terör sonucu kaybettik. Arzu ve Yağmur kardeşlerimiz de onlardan birisiydi. Böyle masum bir anne ve kızın sadece hafta sonunu birlikte geçirmek için çıktıkları bir yerde hiçbir şeyden habersiz katledilmeleri olayıdır. biz öyle bir ananca mensubuz ki bir cana kıyanın tüm canlara kıydığı dolayısıyla barışa inanan ve insana kıymet veren bir dinin mensubuyuz. Allah rahmet eylesin. Arzu kardeşimize ve kızı YAĞMUR kardeşimez allah rahmet eylesin. Biz terör eylemlerine çok da yeni değiliz. Çevresi ateş çemberiyle dolu olan bir coğrafyada aslında barışın sembolü bir ülkeyiz. Her ne yaparlarsa yapsınlar, kim hangi mesajı vermeye çalışırsa çalışsın Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, milletiyle birlikte dimdik ayakta gereken cevapları da verecektir. Hamdolsun gerek İstanbul Valiliğimiz, emniyet güçlerimiz, İçişleri bakanlığımız ve tüm istihbarat birimlerimizle daha gün aydınlanmadan, 12 saat dolmadan hem tetikçileri hem bunu tertipleyenleri ama daha da önemlisi bunun arkasındaki network hamdolsun çözüldü, yakalandı. Bunun gereğini yapacağız."