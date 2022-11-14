Öğretmen anne ile öğrenci kızına hüzünlü veda

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden Yağmur ile annesi öğretmen Arzu Özsoy için Şirinevler Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
İkindi namazını müteakip düzenlenen törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay , İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, yakınları ve oyuncu baba Nurettin Uçar da Arzu Özsoy'un babası Mehmet Özsoy ve sevenleri katıldı. Arzu Özsoy'un öğretmen arkadaşları ile Yağmur Uçar'ın okul arkadaşları Türk bayrağına sarılı naaşına sarılarak gözyaşı döktüler.
Kılınan cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı konuşmada "Ne yazık ki 6 kardeşimizi hain bir saldırı terör sonucu kaybettik. Arzu ve Yağmur kardeşlerimiz de onlardan birisiydi. Böyle masum bir anne ve kızın sadece hafta sonunu birlikte geçirmek için çıktıkları bir yerde hiçbir şeyden habersiz katledilmeleri olayıdır. biz öyle bir ananca mensubuz ki bir cana kıyanın tüm canlara kıydığı dolayısıyla barışa inanan ve insana kıymet veren bir dinin mensubuyuz. Allah rahmet eylesin. Arzu kardeşimize ve kızı YAĞMUR kardeşimez allah rahmet eylesin. Biz terör eylemlerine çok da yeni değiliz. Çevresi ateş çemberiyle dolu olan bir coğrafyada aslında barışın sembolü bir ülkeyiz. Her ne yaparlarsa yapsınlar, kim hangi mesajı vermeye çalışırsa çalışsın Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, milletiyle birlikte dimdik ayakta gereken cevapları da verecektir. Hamdolsun gerek İstanbul Valiliğimiz, emniyet güçlerimiz, İçişleri bakanlığımız ve tüm istihbarat birimlerimizle daha gün aydınlanmadan, 12 saat dolmadan hem tetikçileri hem bunu tertipleyenleri ama daha da önemlisi bunun arkasındaki network hamdolsun çözüldü, yakalandı. Bunun gereğini yapacağız."
ACILI BABA NURETTİN: BEN SENİ BÖYLE UYUTURDUM KIZIM
Kılınan cenaze namazının ardından Yağmur Uçar'ın cenazesini Mustafa Şentop ve Ali Yerlikaya omuzlayarak cenaze aracına kadar taşıdı. Kızının tabutuna sarılan baba Nurettin Uçar "Seni böyle uyuturdum kızım böyle. Seni şiirlerle büyüttüm ben. Hayallerimiz vardı yavrum. Sınavlarımı tamamladım baba, ben kimin kızıyım' demiştin bana. Ben seni koca bir yürekle sevdim kızım benim" diyerek gözyaşı döktü. Terör saldırısı sonucu şehit edilen öğretmen anne Arzu Özsoy ile 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçar Edirnekapı Eski Kozlu Mezarlığında toprağa verildiler.