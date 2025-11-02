Haberler Yaşam Haberleri Öğretmenler Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanıyor? 2025 Öğretmenler Günü tarihi
Giriş Tarihi: 2.11.2025 01:20

Öğretmenler Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanıyor? 2025 Öğretmenler Günü tarihi

Toplumun inşasında en önemli mesleklerden birini icra eden, geleceğin mimarı öğretmenlerimizi onurlandırdığımız Öğretmenler Günü 2025 için geri sayım başladı. Her yıl büyük bir coşku ve minnetle kutlanan bu anlamlı gün, bu yıl yılında hangi güne denk geliyor? Peki, öğrencilerin, velilerin ve tüm ulusun büyük önem verdiği Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak?

Öğretmenler Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanıyor? 2025 Öğretmenler Günü tarihi

Öğretmenler Günü, ülkemizde 1981 yılından bu yana kutlanmakta olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Başöğretmenliği" kabul ettiği tarihi esas almaktadır. Bu özel gün, öğretmenlerin fedakârlığını, toplumsal rolünü ve eğitime yaptıkları paha biçilmez katkıyı bir kez daha hatırlamak ve onlara teşekkür etmek için eşsiz bir fırsattır. İşte, 2025 Öğretmenler Günü tarihi:

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Öğretmenler Günü'nün tarihi, Türkiye Cumhuriyeti için sabittir ancak denk geldiği gün her yıl değişmektedir. Her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanan bu özel gün 2025 yılında Pazartesi gününe denk gelecek.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHİ

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu uygulama 1981 yılından itibaren uygulanmaktadır.

24 Kasım 1928, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmîleşmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Öğretmenler Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanıyor? 2025 Öğretmenler Günü tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz