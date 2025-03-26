Okey masasında 2 kişi öldürüldü

Adana'da 17 yaşındaki D.G., bastığı kahvehanede okey oynayan Ramazan Durak (40) ve Erkan Savan'ı (35) tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı cinayetten 15 dakika sonra polis tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

OKEY OYNARKEN

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi, Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'nde meydana geldi. Kahvehaneyi basan D.G., burada arkadaşlarıyla okey oynayan Ramazan Durak ve Erkan Savan'a tabancayla ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla Durak ve Savan kanlar içerisinde kalırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORGUSU SÜRÜYOR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden Durak ve Savan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi D.G. ise Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından fazla uzaklaşamadan, olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla yakalandı. Gözaltına alınan katil zanlısının cinayeti neden işlediği sorgusunda ortaya çıkacak.