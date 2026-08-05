Okul bahçesinde tavşan kesen cani gözaltına alındı

Güngören İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesine elini kolunu sallayarak giren Abdullah U. isimli gözü dönmüş cani, çevredekilerin şaşkın ve dehşet dolu bakışlarına aldırmadan masum bir tavşanı acımasızca kesti. Vahşetini bununla da sınırlamayan cani, kanlı elleriyle masum hayvanın derisini yüzdü. Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte sosyal medyada infial yaşandı.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı vakit kaybetmeksizin düğmeye bastı. Emniyet güçlerinin çalışmaları sonucunda, okulu vahşet alanına çeviren şüphelinin Abdullah U. olduğu belirlendi. Polisin adrese düzenlediği operasyonla, mahallede korku saçan cani şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Abdullah U. hakkında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör