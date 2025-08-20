Okul servis araçlarına kamera ve takip cihazı zorunluluğu geliyor

19 Ağustos 2025'te Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmış olan "okul servısı araçları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" , yayınlandığı günden itibaren yürürlükte olacak. Yönetmeliğin 3. maddesinde yer alan karar "Okul servis araçlarında, tüm koltukları görecek şekilde konumlandırılmış; Karayolları Trafik Yönetmeliği ile Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümleri ve eklerinde belirtilen teknik, donanım, montaj ve işletim şartlarına uygun iç ve dış kamera ile kayıt cihazı bulundurulacaktır" olarak açıklandı.

HEM ÖĞRENCİ HEM VELİLERİN İÇİ RAHAT OLACAK

Yönetmeliğin amacı, öğrencilerin güvenliğini artırmak ve servislerde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek. Kameraların kayıtları da gerektiğinde yetkili merciler tarafından incelenebilecek. Hem öğrenciler hem de velilerin içini rahatlatacağı düşünülen karara uymayan araçların, trafikten men edilmesi ve idari yaptırımla karşılaşması öngörülüyor.