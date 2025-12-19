Okul sokak kedisine yuva oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Saffet Şeker İlkokulu'nun öğretmenleri ve öğrencileri, mahallelerinde bulunan yaşlı sokak kedisini sahiplenirken, okulun isminden ve kedinin renginden esinlenerek kediye "Şeker" ismini verdiler. Sokakta yaşayan Şeker isimli kediye öğretmenler odasında bir yer ayrılarak kışın soğuk havalarda üşümemesi sağlandı. Daha sonra Şeker'i sahiplenme süreci okulda bir projeye dönüştürüldü. Proje kapsamında Şeker'in bakımının karşılanması amacıyla yardım kutusu oluşturulmasına karar verildi.