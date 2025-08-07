Haberler Yaşam Haberleri Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2025-2026 eğitim öğretim takvimi ile belli oldu! İşte okulların başlangıç tarihi
Giriş Tarihi: 7.8.2025 11:11 Son Güncelleme: 7.8.2025 11:11

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2025-2026 eğitim öğretim takvimi ile belli oldu! İşte okulların başlangıç tarihi

Yaz tatilinin son günleri yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve veli, yeni eğitim öğretim yılına dair hazırlıklara başladı.MEB tarafından açıklanan takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için diğer sınıflardan daha erken başlayacak. Yeni dönemde sadece okul açılış tarihi değil; birinci ve ikinci ara tatil ile yarıyıl tatili tarihleri de belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2025-2026 eğitim öğretim takvimi ile belli oldu! İşte okulların başlangıç tarihi

Yaz tatilinin son günlerine yaklaşırken, milyonlarca öğrenci ve veli yeni eğitim öğretim yılının başlamasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılına ait takvimi duyurdu. Peki, okullar Eylül ayında hangi tarihte kapılarını açacak? İşte ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılı, heyecanla beklenen başlangıç tarihine ulaştı. Okullar, yeni döneme 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve öğrenciler uzun yaz tatilinin ardından yeniden sınıflarında buluşacak. Birinci dönem, bu tarihten itibaren resmi olarak başlayacak ve eğitim öğretim faaliyetleri tam hızla devam edecek.

1. SINIFLARIN OKULA BAŞLAMA TARİHLERİ
2025-2026 eğitim-öğretim yılında, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum programları gerçekleştirilecektir. Bu programlar, öğrencilerin okula adaptasyonunu kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

İLK ARA TATİL TARİHLERİ BELLİ OLDU

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminde ilk ara tatil, 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Öğrenciler ve öğretmenler bu dönemde dinlenme ve yenilenme fırsatı bulacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2025-2026 eğitim öğretim takvimi ile belli oldu! İşte okulların başlangıç tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz