Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2025-2026 eğitim öğretim takvimi ile belli oldu! İşte okulların başlangıç tarihi

Yaz tatilinin son günlerine yaklaşırken, milyonlarca öğrenci ve veli yeni eğitim öğretim yılının başlamasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılına ait takvimi duyurdu. Peki, okullar Eylül ayında hangi tarihte kapılarını açacak? İşte ayrıntılar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılı, heyecanla beklenen başlangıç tarihine ulaştı. Okullar, yeni döneme 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve öğrenciler uzun yaz tatilinin ardından yeniden sınıflarında buluşacak. Birinci dönem, bu tarihten itibaren resmi olarak başlayacak ve eğitim öğretim faaliyetleri tam hızla devam edecek.