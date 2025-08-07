Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2025-2026 eğitim öğretim takvimi ile belli oldu! İşte okulların başlangıç tarihi

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, heyecanla beklenen başlangıç tarihine ulaştı. Okullar, yeni döneme 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve öğrenciler uzun yaz tatilinin ardından yeniden sınıflarında buluşacak. Birinci dönem, bu tarihten itibaren resmi olarak başlayacak ve eğitim öğretim faaliyetleri tam hızla devam edecek.