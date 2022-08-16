Haberler Yaşam Haberleri Okullar ne zaman açılacak sorusuna MEB’ten takvimli yanıt! 2022 2023 Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 16.8.2022 08:24

Okullar ne zaman açılacak sorusuna MEB’ten takvimli yanıt! 2022 2023 Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 2023 eğitim takvimi duyurulurken okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu. Yeni eğitim öğretim takvimi ile okulların açılacağı tarih, ara tatil ve yaz tatili tarihleri de netlik kazandı. Bu takvim ile beraber 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. Peki Okullar ne zaman açılacak, 2022 2023 Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor, hangi tarihte? İşte MEB açıklaması

Okullar ne zaman açılacak sorusuna MEB’ten takvimli yanıt! 2022 2023 Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor, hangi tarihte?

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor, hangi tarihte sorusu yanıt buldu. Eylül'de üç aylık tatil süreci resmen sona erdi. İlkokul, Ortaokul ve lise öğrencileri kısa zaman sonra okullarına kavuşacak. Veliler ve öğrenciler bekleyen heyecan dolu süreçte okulların açılacağı tarih merak ediliyor. Peki Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022 2023 Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor, hangi tarihte?

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN MEB AÇIKLAMASI

MEB Bakanı Mahmut Özer konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek.

Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA TATİL TARİHLERİ

İlk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 12 Eylül tarihinde açılacak.

YARIYIL TATİLİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde yarıyıl tatili 23 Ocak 3 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.

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Okullar ne zaman açılacak sorusuna MEB’ten takvimli yanıt! 2022 2023 Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor, hangi tarihte?
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