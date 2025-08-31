Haberler Yaşam Haberleri Okullar ne zaman açılacak, yarın okul var mı? 2025-2026 MEB takvimi ile okulların açılış tarihi, ara tatiller ve sömestr
Okullar ne zaman açılacak sorusunda sona gelindi. Yaz tatilinin son günlerini yaşayan öğrenciler 2025-2026 MEB takvimi doğrultusunda ilk ders zili ile yeni eğitim-öğretim yılına başlayacak. Uyum haftası ile bir hafta erken başlayacak 1. sınıf velilerinde ise hazırlıklar tamamlandı. Peki; 1 Eylül Pazartesi yarın okul var mı? İşte, okulların açılış tarihi, ara tatiller ve sömestr tarihleri...

Okullar ne zaman açılacak, bu hafta okul var mı gibi sorular hem öğrencilerin hem velilerin gündeminde yer alıyor. LGS yerleştirme işlemleri ile lise kademesinde de tamamlanan süreçle birlikte tüm sınıflarda heyecan dolu bekleyiş başladı. Kırtasiye ve kıyafet hazırlıklarını sürdürenler MEB takvimi ile okulların açılış tarihine odaklanmış durumda. Peki; yarın okullar açılıyor mu?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı özelinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan MEB takvimi yayında. Takvimde belirtilen tarihe göre okullar tüm kademelerde 8 Eylül 2025 tarihinde açılacak.

YARIN OKUL VAR MI?

Okullarda uyum haftası 1 Eylül Pazartesi itibarıyla başlıyor. Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için hazırlanan uyum programı kapsamında alışma süreci 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

2025-2026 MEB TAKVİMİ

1. Dönem

1. Dönem Başlangıcı: 8 Eylül 2025

1. Dönem Ara Tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl Tatili: 19-30 Ocak 2026

2. Dönem

2. Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026

2. Dönem Ara Tatil: 16-20 Mart 2026

Eğitim Öğretim Kapanışı: 26 Haziran 2026

