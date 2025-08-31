Okullar ne zaman açılacak, yarın okul var mı? 2025-2026 MEB takvimi ile okulların açılış tarihi, ara tatiller ve sömestr

Okullar ne zaman açılacak, bu hafta okul var mı gibi sorular hem öğrencilerin hem velilerin gündeminde yer alıyor. LGS yerleştirme işlemleri ile lise kademesinde de tamamlanan süreçle birlikte tüm sınıflarda heyecan dolu bekleyiş başladı. Kırtasiye ve kıyafet hazırlıklarını sürdürenler MEB takvimi ile okulların açılış tarihine odaklanmış durumda. Peki; yarın okullar açılıyor mu?
2025-2026 eğitim-öğretim yılı özelinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan MEB takvimi yayında. Takvimde belirtilen tarihe göre okullar tüm kademelerde 8 Eylül 2025 tarihinde açılacak.