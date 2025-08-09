Haberler Yaşam Haberleri OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte, MEB'in 2025-2026 takvimi!
Giriş Tarihi: 9.8.2025 18:46

Yaz tatilinin son günleri yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve veli, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre okulların ne zaman açılacağı ve yeni dönemde öğrencileri hangi tarihlerde ara tatil ile sömestr tatilinin beklediği netleşti. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte yeni eğitim yılına dair merak edilen tüm detaylar…

2025-2026 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Yaz tatilinin ardından ders zilinin çalacağı günü bekleyen öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı resmi takvimi araştırıyor. Okulların açılış tarihi, ara tatiller ve yarıyıl tatili tarihleri belli olurken, yeni dönemde uygulanacak akademik plan da netleşti. Peki, yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Türkiye genelinde örgün eğitime devam eden milyonlarca öğrenci için yaz tatili yavaş yavaş sona ererken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini resmi olarak duyurdu.
Veliler ve öğrenciler, "okullar ne zaman açılacak?", "ara tatiller hangi tarihlerde?", "sömestr tatili kaç gün sürecek?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

Takvime göre yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zili 8 Eylül 2025 Pazartesi çalacak.

ARA TATİLLER VE SÖMESTR NE ZAMAN?

Yeni dönemde de geçtiğimiz yıllarda uygulanan ara tatil sistemi devam edecek.

İlk ara tatil, Kasım ayının ikinci haftasında yapılacak.

Dönem sonunda ise sömestr tatili öğrencileri bekliyor olacak. İkinci dönem ise Şubat ayında başlayacak ve Nisan ayında bir ara tatil daha olacak.

İşte, detaylı takvim:

Birinci ara tatil: 10 - 14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili (sömestr): 19 - 30 Ocak 2026

İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

Okulların kapanış tarihi: 26 Haziran 2026

Yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 1 Eylül Pazartesi başlayacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek.

