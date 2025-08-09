OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte, MEB’in 2025-2026 takvimi!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Türkiye genelinde örgün eğitime devam eden milyonlarca öğrenci için yaz tatili yavaş yavaş sona ererken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini resmi olarak duyurdu.

Veliler ve öğrenciler, "okullar ne zaman açılacak?", "ara tatiller hangi tarihlerde?", "sömestr tatili kaç gün sürecek?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

Takvime göre yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zili 8 Eylül 2025 Pazartesi çalacak.