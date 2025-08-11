Haberler Yaşam Haberleri Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? MEB 2025-2026 eğitim takvimi belli oldu!
Giriş Tarihi: 11.8.2025 13:33

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? MEB 2025-2026 eğitim takvimi belli oldu!

Yaz tatili devam ederken öğrenciler ve veliler yeni dönem hazırlıklarını sürdürüyor. Eylül ayında açılması planlanan okulların kesin tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Ayrıca 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca uygulanacak ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri de netleşti. Peki, okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak? İşte ayrıntılar…

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? MEB 2025-2026 eğitim takvimi belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılına dair önemli açıklamalarda bulundu. Yeni dönemde okulların açılış günü ve tatil aralıkları resmen duyuruldu. Tüm kademelerdeki öğrenciler için geçerli olacak tarihler netleşti. Peki, Eylül ayında okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller ve sömestir tatili hangi tarihlerde? İşte MEB'in takvimi…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Yeni eğitim öğretim yılı boyunca uygulanacak ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri de belli oldu:

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, söz konusu sınıflardaki öğrenciler, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimine katılacak. Böylece yeni okula başlayan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışma fırsatı bulacak.

2025 – 2026 MEB TATİL TAKVİMİ

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem, 8 Eylül 2025 Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? MEB 2025-2026 eğitim takvimi belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz