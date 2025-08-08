Haberler Yaşam Haberleri Okullar ne zaman açılıyor? 2025-2026 MEB takvimi ile okulların açılış tarihi, ara tatiller ve sömestr
Giriş Tarihi: 8.8.2025 12:25

Okullar ne zaman açılıyor? 2025-2026 MEB takvimi ile okulların açılış tarihi, ara tatiller ve sömestr

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve veli, yaz tatilinin ardından okulların açılış tarihine odaklanmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamaları ve yayımlanan takvimle birlikte, 2025-2026 eğitim öğretim yılının detayları da netleşti. Yeni dönemde uygulanacak ara tatil tarihleri ve sömestr süreci de şimdiden merak ediliyor. Peki, okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili hangi tarihte bitecek? İşte, yanıtı:

2025 yaz tatilinin son günlerine yaklaşırken, okulların açılış tarihi hem öğrencilerin hem de velilerin gündemindeki ilk sıraya yerleşti. Yaz boyunca dinlenme, seyahat ve sosyal aktivitelerle geçen günlerin ardından, yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklar hız kazandı. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvime çevrildi. Bu yılın tatil düzeni, dönem süreleri ve ara tatil tarihleri de yine büyük ilgi görüyor. İşte 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair merak edilen tüm detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Türkiye genelinde örgün eğitime devam eden milyonlarca öğrenci için yaz tatili yavaş yavaş sona ererken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini resmi olarak duyurdu.
Veliler ve öğrenciler, "okullar ne zaman açılacak?", "ara tatiller hangi tarihlerde?", "sömestr tatili kaç gün sürecek?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

Takvime göre yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zili 8 Eylül 2025 Pazartesi çalacak.

ARA TATİLLER VE SÖMESTR NE ZAMAN?

Yeni dönemde de geçtiğimiz yıllarda uygulanan ara tatil sistemi devam edecek.
İlk ara tatil, Kasım ayının ikinci haftasında yapılacak.
Dönem sonunda ise sömestr tatili öğrencileri bekliyor olacak. İkinci dönem ise Şubat ayında başlayacak ve Nisan ayında bir ara tatil daha olacak. İşte, detaylı takvim:

Birinci ara tatil: 10 - 14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili (sömestr): 19 - 30 Ocak 2026

İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

Okulların kapanış tarihi: 26 Haziran 2026

Yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 1 Eylül Pazartesi başlayacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek.

