Okullar ne zaman açılıyor? 2025-2026 MEB takvimi ile okulların açılış tarihi, ara tatiller ve sömestr

2025 yaz tatilinin son günlerine yaklaşırken, okulların açılış tarihi hem öğrencilerin hem de velilerin gündemindeki ilk sıraya yerleşti. Yaz boyunca dinlenme, seyahat ve sosyal aktivitelerle geçen günlerin ardından, yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklar hız kazandı. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvime çevrildi. Bu yılın tatil düzeni, dönem süreleri ve ara tatil tarihleri de yine büyük ilgi görüyor. İşte 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair merak edilen tüm detaylar...