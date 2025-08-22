Okullar ne zaman açılıyor? 2025-2026 MEB takvimi ile sömestr, ara tatil ve yaz tatili bitişi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025–2026 eğitim-öğretim yılına ilişkin çalışma takvimini açıkladı. Bu kapsamda, yeni eğitim dönemi eylülde başlayacak. Uyum haftası sayesinde minik öğrenciler okula adapte olurken bir hafta sonra tüm kademeler okula başlayacak. Ara tatiller, sömestr ve yaz tatili gibi önemli tarihlerin de netleştiği takvim, velilere planlama kolaylığı sunuyor.
Türkiye genelinde örgün eğitime devam eden milyonlarca öğrenci için yaz tatili yavaş yavaş sona ererken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini resmi olarak duyurdu.
Veliler ve öğrenciler, "okullar ne zaman açılacak?", "ara tatiller hangi tarihlerde?", "sömestr tatili kaç gün sürecek?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.
Takvime göre yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zili 8 Eylül 2025 Pazartesi çalacak.
Yeni dönemde de geçtiğimiz yıllarda uygulanan ara tatil sistemi devam edecek.
İlk ara tatil, Kasım ayının ikinci haftasında yapılacak.
Dönem sonunda ise sömestr tatili öğrencileri bekliyor olacak. İkinci dönem ise Şubat ayında başlayacak ve Nisan ayında bir ara tatil daha olacak. İşte, detaylı takvim:
Birinci ara tatil: 10 - 14 Kasım 2025
Yarıyıl tatili (sömestr): 19 - 30 Ocak 2026
İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026
Okulların kapanış tarihi: 26 Haziran 2026
Yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 1 Eylül Pazartesi başlayacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek.