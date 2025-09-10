Okullara sahte ‘karot’ raporu

Yabancı uyruklu kişilerden eğitimde denklik ve mezuniyet karşılığında rüşvet alan şüphelilere yönelik 5 ilde operasyon düzenlendi.Şüphelilerin 6 Şubat 2023'de Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar için zorunlu kılındığı karot raporu için de rüşvet karşılığında rapor düzenlendiği tespit edildi. Operasyon kapsamında 46 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Türkiye'ye eğitim görmeye gelen yabancı uyruklu kişilerden denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet alındığı, liseden atılmış veya mezun olamamış kişilerin açık/akşam gibi özel liselere kaydının yapılarak kısa süre içerisinde mezun edilip karşılığında rüşvet alındığı tespit edildi.Ayrıca, 2023 yılı Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar için zorunlu kıldığı karot raporu ile ilgili rüşvet karşılığında rapor düzenlendiği de belirlendi.Soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında, "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat olmak üzere 5 ilde yapılan eşzamanlı operasyonda 46 şüpheli şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.