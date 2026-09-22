Okullarda güvenlik kalkanı devrede

Okul güvenliğine yönelik yeni dönemin yol haritası belli oldu. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları arasında okullarda güvenliğe ilişkin protokol imzalandı. İki bakanlık arasındaki işbirliğini güçlendiren yeni protokolle öğrencilerin daha güvenli eğitim ortamında bulunması amacıyla okul içinde ve çevresinde uygulanacak tedbirlerin kapsamı genişletildi. Okul çevrelerinde denetimler artırılırken veli randevu sistemi zorunlu hale getirildi, forma ve öğretmen önlüğü uygulamaları, dijital güvenlik, akran zorbalığıyla mücadele ve yapay zekâ destekli disiplin analizleri de alınan tedbirler arasına girdi.

31 BİN GÖREVLİ İŞBAŞINDA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, imza töreninde yaptığı konuşmada bu eğitim- öğretim yılında ilk kez 31 bin okul bahçe görevlisinin istihdam edildiğini hatırlattı. Çiftçi, bahçe görevlilerinin okul giriş ve çıkışları başta olmak üzere okul çevresindeki güvenliğe destek sağlayacağını, ilgisi bulunmayan kişilerin okul çevresinden uzaklaştırılacağını aktardı. Okulların çevresindeki internet kafeler, oyun salonları ve öğrencilerin gidebileceği işletmelerin düzenli aralıklarla kontrol edileceğini ifade eden Çiftçi, okul servislerinin de denetleneceğini söyledi.

SAĞLIKLI OKUL İKLİMİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sağlıklı bir okul iklimi oluşturmayı amaçladıklarını belirterek "Çocuklarımızın sanal âlemde kendi lehlerine ve aleyhlerine olabilecek durumları, başkalarının hak ve hürriyetlerini ihlal etmeye yönelik eylemlerin neler olduğunu ve bunları birbirinden ayırt edebilme kapasitesini dijital okuryazarlık faslı altında çocuklarımızla paylaşmaya özen gösterdik" dedi. Öğrencilerin okula aidiyetinin güçlendirilmesi ve yabancı kişilerin daha kolay ayırt edilebilmesi amacıyla okul formalarının yeniden gündeme alındığını belirten Tekin, serbest kıyafet uygulamasının sona erdirilmesinin de güvenlik tedbirlerinin parçası olduğunu ifade etti.

'AKRAN NEZAKETİ' PROJESİ

Bakan Tekin, kamuoyunda "akran zorbalığı" olarak tanımlanan kavramın da akademik literatüre "akran nezaketi" olarak geçmesini istediklerini söyledi. Okullardaki disiplin cezalarının yıl içerisindeki dağılımının da mercek altına alındığını açıklayan Bakan Tekin, bu konuda yapay zekâ destekli analizler gerçekleştirildiğini bildirdi.