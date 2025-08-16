Haberler Yaşam Haberleri OKULLARIN BAŞLANGIÇ TAKVİMİ 205-2026: Okullar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte tarihler
Giriş Tarihi: 16.8.2025 19:08

MEB’in açıkladığı yeni eğitim öğretim takvimiyle okulların açılış tarihi netleşti. Buna göre milyonlarca öğrenci Eylül ayında ders başı yapacak. Ancak ilkokul 1. sınıf öğrencileri ile anaokulu grupları uyum haftası kapsamında bir hafta daha erken okula başlayacak. Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? Ara tatiller ve sömestr tatili ne zaman olacak? İşte MEB takvimine dair detaylar...

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi netleşti. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Diğer kademelerde eğitim gören öğrenciler ise belirtilen tarihte ders başı yapacak. Ayrıca ara tatil ve diğer tatil dönemleri de takvimde yerini aldı. İşte yeni döneme dair detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılında birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler bu tarihte ders başı yaparken, ikinci dönem ve ara tatil tarihleri de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvimde yer alıyor.

İLK ARA TATİL TARİHİ

2025-2026 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak. Öğrenciler bu tarihlerde kısa bir mola vererek ikinci dönemin hazırlıklarına devam edecek.

YARIYIL TATİLİ TARİHİ

2025-2026 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

