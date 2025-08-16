OKULLARIN BAŞLANGIÇ TAKVİMİ 205-2026: Okullar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte tarihler

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi netleşti. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Diğer kademelerde eğitim gören öğrenciler ise belirtilen tarihte ders başı yapacak. Ayrıca ara tatil ve diğer tatil dönemleri de takvimde yerini aldı. İşte yeni döneme dair detaylar...