Okulun son haftası yoklama alınır mı, yok yazılıyor mu? Bu hafta okullarda yoklama alınacak mı, devamsızlık karneye yansır mı?

Okulların yaz tatiline girecek olması nedeniyle artık gözler Cuma günkü karne dağıtımına çevrildi. Zorlu bir 2021-2022 eğitim öğretim yılının ardından ilkokul, ortaokul ve liseler Cuma günü itibarıyla yaklaşık olarak 3 aylık keyifli bir tatile çıkacak ve dinlenebilme fırsatı yakalayacak. Şimdilerde ise gerek veli gerekse öğrenciler "Okulun son haftası yoklama alınır mı, yok yazılıyor mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Okulun son haftası yoklama alınıyor mu sorusunun yanıtı ile ilgili tüm detaylar...