Haberler Yaşam Haberleri Okulun son haftası yoklama alınır mı, yok yazılıyor mu? Bu hafta okullarda yoklama alınacak mı, devamsızlık karneye yansır mı?
Giriş Tarihi: 13.6.2022 13:23

Okulun son haftası yoklama alınır mı, yok yazılıyor mu? Bu hafta okullarda yoklama alınacak mı, devamsızlık karneye yansır mı?

Okulun son haftası yoklama alınır mı, yok yazılıyor mu? Bu hafta okullarda yoklama alınacak mı, devamsızlık karneye yansır mı?

Okulların kapanmasına yalnızca günler kala binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi son hafta yoklama alınıp alınmadığını merak ediyor. Yurt genelinde Cuma günü bilindiği üzere karnelerini alan öğrenciler, yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacak. Hal böyleyken ise “Okulun son haftası yoklama alınır mı, yok yazılıyor mu?” soruları yanıt aramaya başladı. Son hafta genellikle okullara çeşitli etkinlikler düzenleniyor ve sınavların ardından daha çok öğrencilerin iyi vakit geçirmesi sağlanıyor. Peki, Okulun son haftası yoklama alınır mı, yok yazılıyor mu, karneye yansır mı? İşte detaylar...

Okulların yaz tatiline girecek olması nedeniyle artık gözler Cuma günkü karne dağıtımına çevrildi. Zorlu bir 2021-2022 eğitim öğretim yılının ardından ilkokul, ortaokul ve liseler Cuma günü itibarıyla yaklaşık olarak 3 aylık keyifli bir tatile çıkacak ve dinlenebilme fırsatı yakalayacak. Şimdilerde ise gerek veli gerekse öğrenciler "Okulun son haftası yoklama alınır mı, yok yazılıyor mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Okulun son haftası yoklama alınıyor mu sorusunun yanıtı ile ilgili tüm detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2022?

MEB eğitim ve öğretim çalışma takvimiyle birlikte okulların ne zaman kapanacağı belli oldu. Öğrencilerin gözü yaz tatilinde. Bazen evden bazen de okuldan devam eden zorlu eğitim yılı sonunda bitiyor.

17 Haziran 2022 Cuma günü öğrenciler karnelerini alacak ve yaz tatiline başlayacak. İkinci dönem böylece 17 Haziran'da sona eriyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2022?

17 Haziran Cuma günü bitecek olan 2021 – 2022 eğitim öğretim yılından sonra 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

OKULUN SON HAFTASI YOKLAMA ALINACAK MI?

Konuyla ilgili bir MEB açıklaması bulunmamaktadır. Ancak en doğru duyuru okul yönetimi tarafından verilecektir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Okulun son haftası yoklama alınır mı, yok yazılıyor mu? Bu hafta okullarda yoklama alınacak mı, devamsızlık karneye yansır mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA