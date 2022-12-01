Okulunda bıçaklanarak öldürülen ortaokul öğrencisi Fatma Nisa son yolculuğuna uğurlandı

Ağır yaralı olarak ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 13 yaşındaki kız öğrenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kız öğrencinin bıçaklandığı ve darp edildiği belirlenirken, polis ekiplerin yaptığı incelemenin ardından E.D. isimli kız öğrencinin gözaltına alındı.

Dehşet verici olay iddiaya göre, kız öğrenci E.D., sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü sınıf arkadaşı Fatma Nisa Yürekli'yi okul tuvaletinde bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.