Okulunda bıçaklanarak öldürülen ortaokul öğrencisi Fatma Nisa son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'in Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesinde bulunan Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulu'un tuvaletinde darp edilerek ve bıçaklanarak öldürülen 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli, ay yıldızlı tabutuna örtülen beyaz duvağıyla gözyaşları arasında toprağa verildi.
Zorlukla ayakta durmaya çalışan gözü yaşlı anne Hacer ve baba Serdar Yürekli'ye zaman zaman sağlık ekiplerinin müdahale ettiği cenazeye, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, AK Parti Toroslar ilçe Başkanı Bekir Topçu, Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil ile Yürekli ailesinin akraba ve yakınları katıldı.
Ağır yaralı olarak ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 13 yaşındaki kız öğrenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kız öğrencinin bıçaklandığı ve darp edildiği belirlenirken, polis ekiplerin yaptığı incelemenin ardından E.D. isimli kız öğrencinin gözaltına alındı.
Dehşet verici olay iddiaya göre, kız öğrenci E.D., sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü sınıf arkadaşı Fatma Nisa Yürekli'yi okul tuvaletinde bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.