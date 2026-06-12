Olayları baba başlattı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir parkta geçen akşam 16 yaşındaki Kayra Ataman, 17 yaşındaki Talha Erdem Ehlil tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan şüpheli Talha Erdem Ehlil ile babası Burak Ehlil mahkemece tutuklandı. Baba Hanifi Ataman, oğlu Kayra'nın olay günü arkadaşları Sefa ve Begüm ile birlikte parkta buluştuğunu belirtti.

Gençlerin bir süre sonra Tabu oynamaya karar verdiğini söyleyen Ataman, "Oyun dört kişiyle oynandığı için karşı masada oturan iki kızı oyuna davet etmişler. Onlar da kabul etmiş ve birlikte oyun oynamaya başlamışlar. Oyun sırasında Talha Erdem Ehlil gelmiş. Sonradan öğrendiklerimize göre, kızlardan biri eski sevgilisiymiş. Kayra ve Sefa ne Talha'yı ne de kızları tanıyordu" dedi.



Hanifi Ataman

BABA SALDIRDI

Hanifi Ataman, Talha'nın parktan ayrıldığını, 15 dakika sonra ise alkollü ve uyuşturucu madde etkisinde olduğunu iddia ettiği babası Burak Ehlil'in geldiğini belirterek "Burak Ehlil, oğlundan ayrılan kıza bağırmaya başladı. Sefa 'Abi bu konunun bizimle ilgisi yok' deyince adam çocuklara dönüp 'Siz misiniz bunu yapan?' diyerek önce Sefa'ya ardından Kayra'ya yumruk atmaya çalışmış" dedi. Ataman, "Talha arkadan geliyor. Yanında getirdiği kurban bıçağını çıkarıyor Kayra'nın göğsüne saplıyor. Daha sonra aynı bıçakla iki veya üç kez daha bıçaklıyor" diyerek acısını dile getirdi.