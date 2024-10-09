Haberler Yaşam Haberleri Öldü sanılan adam musalla taşında dirildi! Sesleri duyan yakınları ambulans çağırdı
Giriş Tarihi: 9.10.2024 16:23 Son Güncelleme: 9.10.2024 16:41

Öldü sanılan adam musalla taşında dirildi! Sesleri duyan yakınları ambulans çağırdı

İstanbul’da kanser tedavisi gördüğü özel hastanede öldü diye morga kaldırılıp tabuta konulan 80 yaşındaki Halit Baysu musalla taşında yeniden canlanınca camiye ambulans çağrıldı. Gelen ekipler öldü sanılan adamın yaşadığını anlayınca tekrar hastaneye götürdüler. Yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Öldü sanılan adam musalla taşında dirildi! Sesleri duyan yakınları ambulans çağırdı

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul'da bugün öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre 80 yaşındaki Halit Bayşu için hastane öldü raporu verildi. Aileye teslim edilen Bayşu'nun cenazesi öldü denilerek camiye getirildi ve musalla taşına konuldu. Tabutunun başına gelen yakınları sarılıp ağladıkları sırada Halit Bayşu'nun tabutundan sesler gelince tabut açıldı ve Bayşu'nun hareket ettiği görüldü.

AMBULANS VE POLİS SEVK EDİLDİ
Ailesi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ambulans görevlileri Bayşu'nun yaşadığını görünce hastaneye kaldırdılar. Görgü tanıkları polise verdiği bilgide, "Hırıltı sesi duyduk. Ambulans geldi. Açtı.

Cenaze namazında tabuttan ses gelince yaşadığı anlaşılan adam, hastanede öldü | Video

Adama kalp mesajı yaptılar. Sonra hastaneye götürdüler. Yaşıyordu." dedi. Hastaneye kaldırılan Bayşu ikinci kez yapılan müdahale sonrası hayatını kaybetti. Bayşu ikinci kez getirildiği camii de kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.



YOLDA İKİNCİ KEZ ÖLDÜ
Olayla ilgili yapılan bir paylaşıma yorum yapan bir akrabası; "Halit amca 80 yaşında gırtlak kanseri tedavisi görüyordu. Özel hastanede gece vefat etti dediler.

Cenaze namazı kılmak üzere musalla taşına getirildiğinde birileri sesler duydu. Ambulans çağırdık yaşadığı anlaşılınca alıp götürdüler. Yolda hayatını kaybetti" dedi.

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Öldü sanılan adam musalla taşında dirildi! Sesleri duyan yakınları ambulans çağırdı
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