Öldü sanılan adam musalla taşında dirildi! Sesleri duyan yakınları ambulans çağırdı

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul'da bugün öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre 80 yaşındaki Halit Bayşu için hastane öldü raporu verildi. Aileye teslim edilen Bayşu'nun cenazesi öldü denilerek camiye getirildi ve musalla taşına konuldu. Tabutunun başına gelen yakınları sarılıp ağladıkları sırada Halit Bayşu'nun tabutundan sesler gelince tabut açıldı ve Bayşu'nun hareket ettiği görüldü.



AMBULANS VE POLİS SEVK EDİLDİ

Ailesi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ambulans görevlileri Bayşu'nun yaşadığını görünce hastaneye kaldırdılar. Görgü tanıkları polise verdiği bilgide, "Hırıltı sesi duyduk. Ambulans geldi. Açtı.

Cenaze namazında tabuttan ses gelince yaşadığı anlaşılan adam, hastanede öldü | Video