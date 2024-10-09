Video Yaşam Cenaze namazında tabuttan ses gelince yaşadığı anlaşılan adam, hastanede öldü | Video
Cenaze namazında tabuttan ses gelince yaşadığı anlaşılan adam, hastanede öldü | Video

Cenaze namazında tabuttan ses gelince yaşadığı anlaşılan adam, hastanede öldü | Video

09.10.2024 | 16:22

Fatih’te 80 yaşındaki Halit Bayşu'nun cenaze namazı kılınırken tabuttan gelen ses üzerine camiye gelen sağlık ekipleri, Bayşu'yu kalp masajının ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Bayşu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mahalle muhtarı Galip Akçay "Cenaze namazına geldik. Kızı bana tabuttan ses geldiğini söyledi. Eğilip dinlediğimde tıkırtıyı duydum. Ambulansı aradılar. Sağlık ekipleri tabutu açtılar ve kontrol edip hastaneye götürdüler" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, bugün öğle saatlerinde Ayvansaray Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 80 yaşındaki Halit Bayşu hayatını kaybetti diye Ayvansaray Hacı İlyas Yatağan Camii'nde cenaze namazı kılınacaktı. Namaz için yapılan hazırlık sırasında tabuttan sesler gelmeye başladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tabutu açtıklarında Bayşu'nun nabzının attığını fark etti. Sağlık ekipleri kalp masajının ardından Bayşu'yı hastaneye kaldırdı. Bayşu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"TIKIRTI DUYDUM"
Ayvansaray Mahalle Muhtarı Galip Akçay, "Cenaze namazına geldik. Kızı bana tabuttan ses geldiğini söyledi. Eğilip dinlediğimde tıkırtıyı duydum. Ambulansı aradılar. Sağlık ekipleri tabutu açtılar ve kontrol edip hastaneye götürdüler" dedi

"KALP MASAJI YAPTILAR"
Mahalle sakinlerinden Erdoğan Baysal, "Cenaze geldi. Tabutu musalla taşına koyduk. Tabuttan ses geldiği söylediler. Ambulansı aradık. Kalp masajı yapıp ambulansla hastaneye kaldırdılar" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cenaze namazında tabuttan ses gelince yaşadığı anlaşılan adam, hastanede öldü | Video 02:20
Cenaze namazında tabuttan ses gelince yaşadığı anlaşılan adam, hastanede öldü | Video 09.10.2024 | 16:22
Antalya’da fuar alanına girip dron kovalayan köpek gülümsetti | Video 00:57
Antalya'da fuar alanına girip dron kovalayan köpek gülümsetti | Video 09.10.2024 | 15:24
Kartal’da şüpheli ölüm: 6. kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti | Video 04:20
Kartal'da şüpheli ölüm: 6. kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti | Video 09.10.2024 | 14:23
Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada 00:19
Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada 09.10.2024 | 11:38
Oba Makarna’daki patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi | Video 00:49
Oba Makarna'daki patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi | Video 09.10.2024 | 11:21
Otobüs şoförü direksiyon başında video izledi | Video 00:20
Otobüs şoförü direksiyon başında video izledi | Video 09.10.2024 | 11:12
Drift atıp o anları kayda aldıran sürücüye 33 bin lira ceza | Video 00:17
Drift atıp o anları kayda aldıran sürücüye 33 bin lira ceza | Video 09.10.2024 | 11:06
Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada | Video 00:19
Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada | Video 09.10.2024 | 11:06
Ankara’da doğalgaz borusundaki patlama sonrası çıkan alevler paniğe sebep oldu | Video 00:25
Ankara’da doğalgaz borusundaki patlama sonrası çıkan alevler paniğe sebep oldu | Video 09.10.2024 | 11:06
İkbal Uzuner’i katleden Semih Çelik’in annesi ilk kez atv Haber’e konuştu | Video 03:52
İkbal Uzuner'i katleden Semih Çelik’in annesi ilk kez atv Haber’e konuştu | Video 09.10.2024 | 09:37
Kayseri’de otoyola merdiven düştü! Korku dolu anlar kamerada... 00:32
Kayseri'de otoyola merdiven düştü! Korku dolu anlar kamerada... 09.10.2024 | 09:10
Altın kaplama bilezikleri gerçek sanarak çalan şahıslar tutuklandı | Video 02:09
Altın kaplama bilezikleri gerçek sanarak çalan şahıslar tutuklandı | Video 09.10.2024 | 08:45
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan film senaryolarını aratmayan acil durum tatbikatı | Video 02:00
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan film senaryolarını aratmayan acil durum tatbikatı | Video 09.10.2024 | 08:45
Yalova’daki taciz olayının zanlısı suçlamaları kabul etmedi | Video 03:04
Yalova’daki taciz olayının zanlısı suçlamaları kabul etmedi | Video 09.10.2024 | 08:44
Kamyondan devrilen tomruklar otomobilin üzerine devrildi: Sürücü hayatını kaybetti | Video 01:26
Kamyondan devrilen tomruklar otomobilin üzerine devrildi: Sürücü hayatını kaybetti | Video 09.10.2024 | 08:44
Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti | Video 00:36
Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti | Video 09.10.2024 | 08:44
Ankara’da cami görevlisi yaşlı adama saldırı anı kamerada 00:52
Ankara'da cami görevlisi yaşlı adama saldırı anı kamerada 08.10.2024 | 17:04
Annesine el kaldıran genci amcası ve babası sokak ortasında böyle darp etti 01:53
Annesine el kaldıran genci amcası ve babası sokak ortasında böyle darp etti 08.10.2024 | 16:58
Annesine el kaldıran genci amcası ve babası sokak ortasında böyle darp etti | Video 01:54
Annesine el kaldıran genci amcası ve babası sokak ortasında böyle darp etti | Video 08.10.2024 | 16:15
Emre Apartmanı davasında sanık, şok talebi sonrası salondan çıkartıldı | Video 02:43
Emre Apartmanı davasında sanık, şok talebi sonrası salondan çıkartıldı | Video 08.10.2024 | 16:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA