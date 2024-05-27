Öldürdüler, cesedini parçalayıp 4 ayrı çöp konteynerine attılar

İstanbul Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde çöpleri karıştıran bir kadın, parçalanmış erkek cesedine ait kol ve bacak buldu. Bölgede inceleme yapan polis, bacak ve kolların kalan parçalarını da çevre sokaklarda buldu. Ceset parçalarının 8 çocuk babası Nihat Salih'e (79) ait olduğu öğrenildi. Cesedin 16 parçaya bölündüğü ve 4 konteynere atıldığı tespit edildi. Yapılan incelemede olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde kanlı bir battaniye de bulundu.Salih'in evinin de aynı mahallede olduğu, evinde mi yoksa başka bir yerde mi öldürüldüğü araştırılıyor. Polis ekiplerinin incelemesi sonrasında bulunan kol ve bacak, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cesedin ayak bileklerinde de kesiklerin olduğu, bir bacağında platin takılı olduğu iddia edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.