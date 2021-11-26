Öldürecekti ‘Çocuklarıma bağışla’ diye yalvardım

İstanbul'da cinayetten 20 yıl hapis yattıktan sonra pandemi izniyle cezaevinden çıkıp, Antalya'da güvenlik görevlisi Hakan Ökten'i (42) tabancayla öldüren Mevlüt Koyuncu'nun (52) yargılanmasına devam edildi. Korkunç cinayet, 20 Mayıs'ta Kepez ilçesi Antalya Bulvarı'nda meydana geldi. Hakan Ökten ile yanında bulunan Havva B., 42 CTB 54 plakalı araçta otururken yanlarına gelen Mevlüt Koyuncu Hakan Ökten'i 4 el ateş ederek öldürdü.
Hakan Ökten kanlar içinde kalırken, Havva B., aracına aldığı Ökten'i yolda kendisini karşılayan ambulansa teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Hakan Ökten yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan, evli ve 6 çocuk babası Hakan Ökten'in cenazesi, Konya'nın Doğanhisar ilçesinde toprağa verildi.
OREPASYORLA YAKALANDI
Cinayetin ardından çalışma başlatan polis, cinayet zanlısı Mevlüt Koyuncu'nun Uncalı Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis, cinayeti işleyen Koyuncu'yu gözaltına aldı. Yapılan ilk sorgusunda Mevlük Koyuncu'nun daha önce İstanbul'da 2000 yılında işlediği cinayetten 20 yıl hapis yattığı pandemi sürecinde cezaevinden salıverildiği ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından cinayet zanlısı tutuklandı.
DUYGUSAL İLİŞKİMİZ VARDI
Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada Sanık Mevlüt Koyuncu SEGBİS aracılığı ile katılırken, ölen Hakan Ökten'in kardeşleri ile taraf avukatları şikayetçi bölümünde hazır bulundu. Cinayet anında Hakan Ökten ile birlikte olan Havva B. ilk kez mahkemeye gelerek yaşadıklarını anlattı. Salon buz kesti. Havva B. Hakan Ökten'in ile ilişki yaşadıklarını itiraf etti ve 1999 yılından buyana Hakan'ı tanıdığın eşi. ailesi ile de görüştüğünü söyledi. Olay akşamı Hakan'ın cinayet akşamı kendisini 14'üncü Noter'in önünden alıp hayvanat bahçesine gittiklerini söyledi.
HAKAN'I GÖĞSÜNDEN VE SIRTINDAN VURDU
Havva B., Hakan ile araçta otururken Mevlüt Koyuncu'nun yanlarına gelerek 'Burada zina mı yapıyorsunuz' diyerek kendilerine küfrettiğini söyledi. Hakan'ın araçtan inerek cinayet zanlısını gitmesi için uyardığını ancak Koyuncu'nun küfür ile karşılık verdiğini anlatan Havva B., "Hakan araçtan indi.
Küfürle adama karşılık vererek uzaklaşması için haf ittirdi. Bu sırada katil belindeki silahı çıkarıp Hakan'ın göğsüne bir el ateş etti. Hakan dönerek kaçmaya çalıştı. Bu kez arkasından ateş etti. Yere düştü. Bana 'Kaç canını kurtar.Bu adamın senide öldürecek. İkinci eşini aramamı istedi' dedi" diye konuştu.
NAMLUYU BANA DOĞRULTTU
Havva B. araca bindiği sırada Mevlüt Koyuncu'nun bu kez aracın önüne geçerek namluyu kendisine doğrulttuğunu söyledi. Katil'le " 'Beni çocuklarıma bağışla diye yalvardım. Tam tetiğe basacakken bana ağır küfürler etti" dedi. Aracı güçlükle çalıştırıp birkaç metre geri gittiğin de belirten Havva B. "Sonra geri döndüm.
Hakan kanlar içinde yatıyordu. Onu çekerek araca bindirdim. Üstüm kan oldu. Bu sırada ikinci eşini ve 112'yi aradım. Yola doğru çıkarken iki kişi geldi. 'Yardım edin' diye yalvardım. Onlar yardım etmek yerine bizi cep telefonu ile çekmeye devam ettiler. Sonra ambulans geldi. Hakan'ı hastaneye götürdü" diye konuştu. Havva B. cinayet zanlısından şikayetçi olduğunu söyledi.
SALON BUZ KESTİ
Mahkeme Başkanının Havva B.'ye "Hakan ile ilişkiniz var mıydı? Senin çıplak görüntünü çekmiş miydi? Görüşmek için aramızda özel telefon hattımı var mı?" sorusuna Hava B. önce cevap vermek istemedi. Başkan'ın burada cinayet yargılaması yaptıklarını doğrunu ortaya çıkması gerektiğini belirterek uyarması üzerine Havva B. "Evet vardı.