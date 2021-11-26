Öldürecekti ‘Çocuklarıma bağışla’ diye yalvardım





Hakan kanlar içinde yatıyordu. Onu çekerek araca bindirdim. Üstüm kan oldu. Bu sırada ikinci eşini ve 112'yi aradım. Yola doğru çıkarken iki kişi geldi. 'Yardım edin' diye yalvardım. Onlar yardım etmek yerine bizi cep telefonu ile çekmeye devam ettiler. Sonra ambulans geldi. Hakan'ı hastaneye götürdü" diye konuştu. Havva B. cinayet zanlısından şikayetçi olduğunu söyledi.