Öldüren karşılaşma

Erzurum'un Pasinler ilçesinde çobanlık yapan Sena Yaprak'ın eşi, iddiaya göre Faruk Aktağ ile ilişki yaşıyordu. Bunu öğrenen Sena Yaprak eşinden boşandı. Yaşanan olayın ardından bir buçuk yıl sonra ise kan aktı. Bir dinlenme tesisinde çalışan Sena Yaprak'ın kardeşi Şirin Yaprak (19), yengesi ile ilişkisi olduğu iddia edilen Faruk Aktağ'ın kardeşi Sadık Aktağ (35) ile karşılaştı. Eşi ve çocukları ile İstanbul'a yola çıkan ve tesiste mola verdiği öğrenilen Sadık Aktağ'ı gören Şirin Yaprak, tesisin mutfağından aldığı ekmek bıçağı ile Sadık Aktağ'ı bıçakladı. Talihsiz adam olay yerinde öldü.