Haberler Yaşam Haberleri Öldüren karşılaşma
Giriş Tarihi: 22.11.2022

Öldüren karşılaşma

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Öldüren karşılaşma
Erzurum'un Pasinler ilçesinde çobanlık yapan Sena Yaprak'ın eşi, iddiaya göre Faruk Aktağ ile ilişki yaşıyordu. Bunu öğrenen Sena Yaprak eşinden boşandı. Yaşanan olayın ardından bir buçuk yıl sonra ise kan aktı. Bir dinlenme tesisinde çalışan Sena Yaprak'ın kardeşi Şirin Yaprak (19), yengesi ile ilişkisi olduğu iddia edilen Faruk Aktağ'ın kardeşi Sadık Aktağ (35) ile karşılaştı. Eşi ve çocukları ile İstanbul'a yola çıkan ve tesiste mola verdiği öğrenilen Sadık Aktağ'ı gören Şirin Yaprak, tesisin mutfağından aldığı ekmek bıçağı ile Sadık Aktağ'ı bıçakladı. Talihsiz adam olay yerinde öldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Akar Pençe-Kılıç Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ile Bakan Akar arasında kritik görüşme! Bilgi aldı, talimat verdi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var
Vefat eden Batuhan Bostancı'nın babası Asil Bostancı kimdir, mesleği nedir? Asil Bostancı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Yalı Çapkını Kazım Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Kazım öldü mü, çıktı mı, dizinin gerçek hikayesinde ölüyor mu?
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ'cüler Türkiye düşmanlığında buluştu
Son dakika haberi: Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti!
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Peş peşe 3. indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
EYT YASASI SON DAKİKA: İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme
ARKADAŞINA GÖNDER
Öldüren karşılaşma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA