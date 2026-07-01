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Giriş Tarihi: 1.07.2026 11:41

Öldürmek isteyen erkek arkadaşından kaçıp markete sığındı! Talihsiz kadın kabus dakikalarını anlattı: Beni yerlerde sürükleyerek…

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen olay vicdanları sızlattı. Erkek arkadaşının teklifini reddeden kadın dehşeti yaşadı. Cani, talihsiz kadını sokak ortasında öldüresiye darp ederken yardım etmeye çalışan kadına da saldırdı. Korkunç olay kameralara yansırken B.Ş. yaşadığı kabus dakikalarını böyle anlattı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Öldürmek isteyen erkek arkadaşından kaçıp markete sığındı! Talihsiz kadın kabus dakikalarını anlattı: Beni yerlerde sürükleyerek…
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Olay, 16 Haziran'da saat 16.00 sıralarında Tarsus ilçesinde meydana geldi. B.Ş., 1,5 yıl önce tanıştığı daha önce şiddete maruz kaldığı ve tehdit edildiği erkek arkadaşı Y.K. ile buluşup otomobille ilçe merkezine doğru yola çıktı. Yolda taraflar arasında tartışma çıktı.

TALİHSİZ KADINI ZORLA ARACA BİNDİRMEYE ÇALIŞTI

Tartışma sırasında Y.K., B.K.'yi darbetti. Y.K.'nin durup büfeye gitmesini fırsat bilen B.Ş., araçtan inerek bir markete sığındı. Yardım çağrısında bulunan kadının peşinden gelen Y.K., B.Ş.'yi zorla dışarı çıkartıp şiddet uygulayarak araca bindirmeye çalıştı.

YARDIM EDEN KADIN SÜRÜCÜYÜ DE DARP ETTİ

Bu sırada olay yerindeki bir başka kadın B.Ş.'yi, Y.K.'nin elinden alarak aracıyla uzaklaştırdı. B.K.'nin peşine düşen Y.K., otomobiliyle araca çarparak zarar verdi. Bir mağaza önünde duran aracın yanına giden Y.K., camı yumruklayarak kırdı ardından da kadın sürücüyü darbetti. Bu sırada arka koltukta bulunan B.Ş., kaçıp bir iş yerine sığınarak kurtuldu. Olayın ardından polis merkezine giden B.Ş., Y.K.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kaçan Y.K.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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'KADININ ÖN CAMINI KIRIP 'KIZI BANA VERECEKSİN' DEDİ'

Ölüm korkusu nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen B.Ş., "Y.K., yaklaşık 1.5 senedir bana takıntılı. Telefondan, sanal medyadan engellememe rağmen bir şekilde bana ulaşıp tehdit ediyordu. Bana bir şey yapmasından korktuğum için konuşmak zorunda kalıyordum. Olay günü aracıyla beni alarak yaşadığı Tarsus ilçesine götürdü. Benimle ilişkiye girmek istediğini söyledi. Ben kabul etmeyip inmek isteyince darbetmeye başladı. Bir fırsatını bulup araçtan inerek kaçıp markete sığındım. Arkamdan markete girip beni yerlerde sürükleyerek aracına bindirmeye çalıştı. O sırada hiç tanımadığım bir kadın müdahale edip beni aldı. Arabasının arkasına bindim ve uzaklaştık. Bu sırada arkamızdan gelen Y.K., takip edip çarpmaya başladı. Sonra önümüzü kesti. Kadının ön camını kırıp 'Kızı bana vereceksin' dedi. Bende o sırada kaçtım arka kapıdan. Bir dükkanın arkasına saklandım hemen ve polisi aradım. Hala beni tehdit ediyor. Bana zarar vereceğini söylüyor. Başıma bir şey gelmesinden korkuyorum" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, B.Ş.'nin kaçıp markete sığındığı ve şiddete uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, B.Ş.'nin çıplak ayakla markete sığındığı arkasından gelen Y.K.'nin zorla dışarı çıkartıp yerde darbettiği ve çevrede bulunan bir kadının alıp aracına götürdüğü anlar yer alıyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MERSİN #TARSUS

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Öldürmek isteyen erkek arkadaşından kaçıp markete sığındı! Talihsiz kadın kabus dakikalarını anlattı: Beni yerlerde sürükleyerek…
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