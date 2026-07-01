Öldürmek isteyen erkek arkadaşından kaçıp markete sığındı! Talihsiz kadın kabus dakikalarını anlattı: Beni yerlerde sürükleyerek…

'KADININ ÖN CAMINI KIRIP 'KIZI BANA VERECEKSİN' DEDİ'

Ölüm korkusu nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen B.Ş., "Y.K., yaklaşık 1.5 senedir bana takıntılı. Telefondan, sanal medyadan engellememe rağmen bir şekilde bana ulaşıp tehdit ediyordu. Bana bir şey yapmasından korktuğum için konuşmak zorunda kalıyordum. Olay günü aracıyla beni alarak yaşadığı Tarsus ilçesine götürdü. Benimle ilişkiye girmek istediğini söyledi. Ben kabul etmeyip inmek isteyince darbetmeye başladı. Bir fırsatını bulup araçtan inerek kaçıp markete sığındım. Arkamdan markete girip beni yerlerde sürükleyerek aracına bindirmeye çalıştı. O sırada hiç tanımadığım bir kadın müdahale edip beni aldı. Arabasının arkasına bindim ve uzaklaştık. Bu sırada arkamızdan gelen Y.K., takip edip çarpmaya başladı. Sonra önümüzü kesti. Kadının ön camını kırıp 'Kızı bana vereceksin' dedi. Bende o sırada kaçtım arka kapıdan. Bir dükkanın arkasına saklandım hemen ve polisi aradım. Hala beni tehdit ediyor. Bana zarar vereceğini söylüyor. Başıma bir şey gelmesinden korkuyorum" dedi.