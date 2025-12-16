Öldürmemesi için yalvarmış

Konya'da 12 Haziran'da Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda rehberlik öğretmeni olarak görev yapan Muhammed Öz (33), eski ev arkadaşı Berkehan Oluk (27) tarafından odasında uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Diğer öğretmenler tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edilen katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oluk, amcası aracılığıyla tanıştığı Öz ile 3 ay birlikte yaşayıp, ev ve kira giderlerine destek olmaması ve temizliğe önem vermemesi nedeniyle Öz tarafından evden kovulduğu gerekçesiyle cinayeti işlemişti.Tamamlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen katil zanlısının daha önce dayısını yaraladığı, yargılanıp hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Olay günü Öz'ün kendisini öldürmemesi için Oluk'a yalvardığı öğrenildi. Katil zanlısının, göğsüne 4 el ateş ettikten sonra yüzüstü düşen Öz'ün üzerine kalan tüm kurşunları ateşlediği belirtildi.