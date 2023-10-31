Öldürülen Sırp organize suç lideri davasında: 3 tahliye

42 yaşındaki Jovan Vukotic'in ölümüne ilişkin İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 16 tutuklu şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı. Husumet neticesinde Kavackı suç örgütü yöneticisi olan Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc'in örgütün lideri konumunda bulunan Radoje Zvıcer'den aldıkları talimat doğrultusunda 02 Ekim 2021 tarihinde Predrag Popovıc adına düzenlenmiş pasaport ile ülkemize giriş yapmış olan Skaljarski örgütü lideri Juvan Vukotıc' in yerini tespit edebilmek için çalışmalar yaptığı anlatılmıştı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İddianamede, bir süre sonra Türkiye' deki etkin mafya gruplarının gücünü kullanarak Juvan Vukotıc' e karşı saldırı düzenlemeyi amaçladığı, bu doğrultuda, liderliğini Karadağ' da tutuklu bulunan Binali Camgöz' ün lideri olduğu Camgözler suç örgütü ile iletişime geçtikleri; örgüt adına Niyazi Serkan Altundaşar ile Erdi Ertan'ın Ayşe Sipahi ve Asiye Yüksel'i aracı kılarak Radoje Zıvkovıc vesilesi ile Kavackı suç örgütü ile irtibat kurmaya başladıkları Jovan Vukotıc'in silahlı saldırı neticesinde öldürüldüğü ifade edilmişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLERİ İSTENDİ

İddianamede, örgüt yöneticisi konumundaki şüpheliler Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc hakkında, "Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Tasarlayarak kasten adam öldürme" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıldan 17 yıla kadar hapis talep edildi. 6 şüpheli hakkında "Silahlı suç örgütüne üye olma, Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 8 şüpheli hakkında ise "Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek ve Tasarlayarak adam öldürme" 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

SANIK DEĞİL MAĞDUR OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar avukatlarıyla birlikte katıldı. Tutuklu sanık Emre Karaağaç, olayla seyir halindeyken aracına 5 el ateş edildiğini, mağdur olduğunu fakat sanık durumuna düştüğünü söyledi. Karaağaç, "Bir ekmeği bölüştüğüm arkadaşım bu olayda vefat etti. Bu olayda kurtulmam Allah'ın takdiridir. Burada olmayabilirdim. Plakamı çıkarıp arka koltuğa koydum çünkü internete düşsün istemedim. Akrabalarım olay yerine, hastaneye gelir yardımcı olurlar diye aradım. Ambulansı ara bizi bulaştırma deyince onları korumak için aramalarımı sildim" diyerek suçsuz olduğunu ileri sürdü.

OLAYDAN 3-4 GÜN ÖNCE ATIŞ YAPMIŞ

Alınan raporda elinde atış artıkları olduğu sorularına ise Emre Karaağaç, olaydan 3-4 gün önce kuzeniyle birlikte av tüfeğiyle atış yaptığını, mağdur olduğunu söyledi. Tutuklu sanık Emircan Sümer ise savunmasında, "Barış Boyun'la ilişkim olduğu söyleniyor. Sadece yargılandığım davadan onu tanıyorum hiç görmedim. O dosyada suç ortağı olarak gösterildim. İddianamede, benimle ilgili bir bölümde CPS bağlantımın olmadığını söylerken bir başka bölümde motorla kaçan kişilerin düzergâh ile benim CPS'imin uyuştuğunu söyleniyor. Hangisi doğru anlamadım. Bir ayakkabı yüzünden tutuklandım" dedi.

KIRMIZI BÜLTEN SONRASI YAKALANAN SANIK SAVUNMA YAPTI

Motosikleti kullandığı belirlenen ve hakkında kırmızı bülten bulunan Yakup Doğan, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Duruşmada savunma yapan Yakup Doğan, "Beni kaçtı olarak göstermişler. Ben kaçmadım. Telefonum çalındı. Türkiye'de telefon pahalı olduğu için ve maddi durumum olmadığı için biriktirdiğim parayla Gürcistan'a gittim. Orada haberlerde kendi ismimim geçtiğini gördüm. Annemle babamı aradım eve operasyon olduğunu beni aradıklarını söylediler. Bende korktum. Buraya geleceğimi söyledim. Babamın baskısından ne yapacağımı bilemedim. Korktum" dedi.

"ŞU AN BAKIYORUM TANIDIĞIM İNSANLAR BUNLAR OLAMAZ"

Tutuklu sanık Asiye Yüksel, "Suçlandığım suç örgüte üye olmak. Asla benim içinde olamayacağım bir örgüt. Radoje Zıvkovıc'in ses tonunu bile duyunca sinirim bozuluyor benim. Korkuyorum artık. Ben onlara evimi açtım. Ben makinamı verdim hatlı telefonumu verdim. Cinayet olayından 2-3 ay önce araba kiralamak için beni aradı. Artık uzun yıllardır onlara yardımcı olduğum için yorulmuştum artık. Ben bu insanların düzgün insanlar olduğunu düşündüm şu an bakıyorum tanıdığım insanlar bunlar olamaz" dedi.

"MİLAN VE RADOJE BİLİYOR"

Sanık Asiye Yüksel, yardımlarının sonucunun bu şekilde olmaması gerektiğini söyleyerek "Kendilerini kurtarmak için bir kadının arkasına sığınmamalı. Hakkımı helal etmiyorum. Bu insanlar önce bir mail ile beni sakladığını söylediler. Cinayetten sonra bir otelde kaldılar, o otelinde sahibini çok iyi tanır. Bu otelde pasaportsuz kalıyorlarsa saklayanlar onlar oluyor ben değil. Milan ve Radoje Zıvkovıc'in bu olayı çok iyi bildiğini düşünüyorum" diyerek tahliyesini talep etti.

3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erdi Ertan, Asiye Yüksel ve Esad Candan'ın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Tutuklu sanıklar Radoje Zivkovic, Zdravko Perunovic, Yakup Doğan, Elanur Tuna, Emircan Sümer, Emre Karaağaç ve Furkan Yeşil'in tutukluluklarına devam kararı verildi. Duruşma ertelendi.