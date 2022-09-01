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Giriş Tarihi: 1.9.2022 09:59

Oltu Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışmaları 120'nci gününde sonlandırıldı

Erzurum'da otomobil ile çarpıştıktan sonra Oltu Çayı'na düşen araçta kaybolan 2 çocuk babası sürücü Fevzi Bulut'u (62) arama çalışmaları, 120'nci günde sonlandırıldı. Kazada sürücünün eşi Sevinç Bulut (54) ile kızı Büşra Tosun'un (26) öldüğünü belirten Fevzi Bulut'un arkadaşı Nizam Aydın, "Bulut'un kızı ve eşi, ölü çıkarılıyor. Ama Fevzi Bulut'u yüzlerce kişi aramasına rağmen bulunamadı" dedi.

DHA
Oltu Çayı’nda kaybolan babayı arama çalışmaları 120’nci gününde sonlandırıldı

Kaza, 28 Nisan'da Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü Olur ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin'e giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Fevzi Bulut'un kullandığı 55 AFC 706 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 araç, yol kenarındaki Oltu Çayı'na uçtu. Suya gömülen otomobilden kendi imkanlarıyla kurtulup, kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"BULUNSAYDI BİR MEZARI OLURDU; GİDİP FATİHA OKURDUK"

Diğer araçtaki Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'u bulmak için Oltu Çayı'nda çalışma başlatıldı. Ekipler, Sevinç Bulut ile Büşra Tosun'un cansız bedenine ulaştı. 2 kız çocuğu babası Fevzi Bulut ise bulunamadı.

Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 7 kişilik SAK ekibi ile AFAD ekipleri, Fevzi Bulut'u bulmak için 120 gün aralıksız çalıştı. 10 kilometrelik Oltu Çayı ile Ayvalı Baraj Gölü'nde yapılan çalışmalar, 120'nci günde sonlandırıldı.

Fevzi Bulut'un yakın arkadaşı Nizam Aydın, çok üzgün olduklarını belirterek, "28 Nisan akşamı iki araç kaza yapıp, çaya düşüyor. Bulut'un kızı ve eşi, ölü çıkarılıyor. Diğer araçtaki karı-koca ise kendi imkanları ile sağ kurtuluyor. Ama Fevzi Bulut'u yüzlerce kişi aramasına rağmen bulunamadı. Çok üzüldüm. Bulunsaydı bir mezarı olurdu; gidip Fatiha okurduk" dedi.

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Oltu Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışmaları 120'nci gününde sonlandırıldı
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