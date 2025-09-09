Ölüm de ayıramadı... Karı koca kazada can verdi

Afşin ilçesinin Çağılhan Mahallesi kavşağında Veli Yarar'ın (67) kullandığı 55 ADR 257 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde, sürücü Veli Yarar ile yanında bulunan eşi Huriye Yarar'ın (63) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.