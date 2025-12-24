Haberler Yaşam Haberleri Ölüm de ayıramadı: Nişanlı çifti katlettiler
Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:47

Kahramanmaraş'ta yemekten dönen nişanlı çift yarışan 2 otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Ölüm de ayıramadı: Nişanlı çifti katlettiler
Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, aynı yönde seyir halinde olan ve yarış yaptıkları iddia edilen iki otomobil önlerinde ilerleyen Ahmet İnce (23) idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Mislina Akçakoyun, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü İnce de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kazada ölen Mislina Akçakoyun ile Ahmet İnce'nin nişanlı olduğu, yemek yedikten sonra yola çıktıkların da olayın yaşandığı öğrenildi. Olay karıştığı iddia edilen araçlardan birinin sürücüsü olay yerinden kaçarken, otomobilin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

