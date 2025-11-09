Ölüm seyir halindeyken geldi: İETT otobüsü şoförü kalp krizi geçirdi, ağaca çarparak durabildi!

Şükür ki kaldırımdan geçen yayalara, vatandaşlara bir şey olmamış, onun için mutluyuz. Bir hastalığı yoktu. Bizim şoförlerimiz doktor kontrollüdür, bir hastalığı olsa bizimle çalışamaz. Otobüste pek yolcu yoktu, net bir sayı yok" şeklinde konuştu.