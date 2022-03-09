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Giriş Tarihi: 9.3.2022 14:35 Son Güncelleme: 9.3.2022 14:36

Omurgasız Hayvanlar Ve Özellikleri: Omurgasız Hayvanlar Nelerdir, Hangileridir?

Omurgasız Hayvanlar Ve Özellikleri: Omurgasız Hayvanlar Nelerdir, Hangileridir?

Hayvanlar aleminin çeşitliliği geçmişten günümüze hem eğitim hayatımızın hem de günlük hayatımızın içinde olmuştur. Yaşadığımız dünyada yalnız olmadığımızın ve ortak bir yaşam alanı oluşturmamız gerektiğinin en büyük kanıtı olan hayvanlar sadece gün içinde gördüğümüz kadar değillerdir. Çevremizde gördüğümüz hayvanlar dışında kendi içlerinde çok fazla dallara ayrılan hayvanlar aleminin en merak edilenleri ise omurgasız hayvanlardır. Hem yapıları itibari ile hem de biyolojik farklılıkları ile özellikle ders konularında karşımıza çıkan omurgasız hayvanlar nelerdir sorusunun cevabı için yazımızın detaylarına geçelim.

İskelet sisteminin olmadığı ve daha çok kabuklu türler olarak karşımıza çıkan omurgasız hayvanların ortak özellikleri olduğu kadar farklılıkları da bulunmaktadır. Peki, omurgasız hayvanlar kaça ayrılır? Kendi içlerinde de farklı ayrımlar yaşayan omurgasız hayvanlara daha geniş bir yelpazede bakmak ve omurgasız hayvanlara örnekler verebilmek için detaylara geçelim.

OMURGASIZ HAYVANLAR NELERDİR?

Omurga yapısı bulunmayan canlılara genel olarak verilen isim omurgasız hayvanlardır. İskelet sistemleri olmadığı için de omurgasız hayvanlarda sistemlerini destekleyen farklı bir dış yapı bulunmaktadır.

Omurgasız hayvanlara örnek verecek olursak eğer bu tanıma uygun olarak yengeç, kelebek, ıstakoz, ahtapot gibi hayvanlar omurgasız grubundaki hayvanlardır.

OMURGASIZ HAYVANLAR KAÇA AYRILIR?

Temelde omurgasızlar ikiye ayrılırlar. Bunlar; Prozoa ve Eumetazoa olarak karşımıza çıkmaktadır. Prozoalar gerçek bir doku sistemine sahip değillerken Eumetazoa canlıları gerçek dokuları bulunan canlılardır. Bu ikiye ayrılma şekli dışında omurgasızlar aslında karşımıza 6 farklı alt başlık ile de çıkmaktadır. Bu 6 alt başlık ise kısa şöyledir;

  1. SÜNGERLER: İğnemsi bir iskelet sistemi bulunan suda yaşayan omurgasız canlılardır.
  2. SÖLENTERLER: Tatlı suda ya da denizlerde yaşayan omurgasız türüdür.
  3. SOLUCANLAR: Paraziter şekilde yaşayan omurgasız hayvanlardır.
  4. YUMUŞAKÇALAR: Suda ya da karada yaşayan çeşitleri olan omurgasızlardır.
  5. EKLEMBACAKLILAR: Vücutları baş, gövde ve gövde üyelerinden oluşan omurgasızlardır.
  6. DERİSİ DİKENLİLER: Sert vücut yüzeyine sahip omurgasızlardır.

OMURGASIZ HAYVANLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

  • Omurgaları ve hücre duvarları yoktur.
  • Çevrelerinden ısı emerek vücutlarını ısıtırlar.
  • Çok hücrelidirler. Tüm hücrelerin bir görevi vardır.
  • Herhangi bir türünün yeni bir organizma üretmesi için bir araya gelen iki üreme ya da gamet tarafından çoğalırlar.
  • Büyümeye bağlı olarak biçim değiştirirler.

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Omurgasız Hayvanlar Ve Özellikleri: Omurgasız Hayvanlar Nelerdir, Hangileridir?
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