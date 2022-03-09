Omurgasız Hayvanlar Ve Özellikleri: Omurgasız Hayvanlar Nelerdir, Hangileridir?

İskelet sisteminin olmadığı ve daha çok kabuklu türler olarak karşımıza çıkan omurgasız hayvanların ortak özellikleri olduğu kadar farklılıkları da bulunmaktadır. Peki, omurgasız hayvanlar kaça ayrılır? Kendi içlerinde de farklı ayrımlar yaşayan omurgasız hayvanlara daha geniş bir yelpazede bakmak ve omurgasız hayvanlara örnekler verebilmek için detaylara geçelim.

OMURGASIZ HAYVANLAR NELERDİR?

Omurga yapısı bulunmayan canlılara genel olarak verilen isim omurgasız hayvanlardır. İskelet sistemleri olmadığı için de omurgasız hayvanlarda sistemlerini destekleyen farklı bir dış yapı bulunmaktadır.

Omurgasız hayvanlara örnek verecek olursak eğer bu tanıma uygun olarak yengeç, kelebek, ıstakoz, ahtapot gibi hayvanlar omurgasız grubundaki hayvanlardır.

OMURGASIZ HAYVANLAR KAÇA AYRILIR?

Temelde omurgasızlar ikiye ayrılırlar. Bunlar; Prozoa ve Eumetazoa olarak karşımıza çıkmaktadır. Prozoalar gerçek bir doku sistemine sahip değillerken Eumetazoa canlıları gerçek dokuları bulunan canlılardır. Bu ikiye ayrılma şekli dışında omurgasızlar aslında karşımıza 6 farklı alt başlık ile de çıkmaktadır. Bu 6 alt başlık ise kısa şöyledir;

SÜNGERLER: İğnemsi bir iskelet sistemi bulunan suda yaşayan omurgasız canlılardır. SÖLENTERLER: Tatlı suda ya da denizlerde yaşayan omurgasız türüdür. SOLUCANLAR: Paraziter şekilde yaşayan omurgasız hayvanlardır. YUMUŞAKÇALAR: Suda ya da karada yaşayan çeşitleri olan omurgasızlardır. EKLEMBACAKLILAR: Vücutları baş, gövde ve gövde üyelerinden oluşan omurgasızlardır. DERİSİ DİKENLİLER: Sert vücut yüzeyine sahip omurgasızlardır.

OMURGASIZ HAYVANLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ