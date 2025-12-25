RAMAZAN AYI BAŞLANGICI 2026: Diyanet ile Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

On bir ayın sultanı Ramazan, 2026 yılında Şubat ayında kapılarını aralıyor. Hicri takvimin Miladi takvime göre her yıl yaklaşık 11 gün geri gelmesiyle birlikte, bu yıl oruç ibadeti kışın hissedildiği günlerde ifa edilecek. Milyonlarca Müslüman ilk sahur heyecanını yaşamayı bekliyor. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği kutlu ayın sonunda ise üç gün sürecek olan bayram coşkusu yaşanacak. İşte Diyanet'in paylaştığı resmi takvim: