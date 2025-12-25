RAMAZAN AYI BAŞLANGICI 2026: Diyanet ile Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

On bir ayın sultanı Ramazan, 2026 yılında Şubat ayında kapılarını aralıyor. Hicri takvimin Miladi takvime göre her yıl yaklaşık 11 gün geri gelmesiyle birlikte, bu yıl oruç ibadeti kışın hissedildiği günlerde ifa edilecek. Milyonlarca Müslüman ilk sahur heyecanını yaşamayı bekliyor. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği kutlu ayın sonunda ise üç gün sürecek olan bayram coşkusu yaşanacak. İşte Diyanet'in paylaştığı resmi takvim:
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 2026 yılı Ramazan ayı takvimi şu şekilde:
İlk Sahur: 18 Şubat Çarşamba'yı 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece.
Ramazan Başlangıcı (İlk Oruç): 19 Şubat 2026 Perşembe
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi (Ramazan'ın 26. gecesi)
Son Oruç (Arefe): 19 Mart 2026 Perşembe
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2026 Salı
Ramazan Ayı Başlangıcı (1. Gün): 19 Şubat 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Hicri Yılbaşı: 16 Haziran 2026 Salı
Aşure Günü: 25 Haziran 2026 Perşembe
Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi