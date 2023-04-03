Ön kaputta dehşet veren yolculuk

Düzce'de dün yaşanan akılalmaz olay şöyle gelişti. İddiaya göre A.O.Ş., 14 yaşındaki oğluyla görüşmek için bir süre önce boşandığı karısı S.Ş.'nin Aziziye Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Oğlu ile vakit geçiren baba, daha sonra oğlunu da alarak aracına bindi. Oğlundan ayrı kalmak istemeyen anne S.Ş. ise, boşandığı kocasının kullandığı aracın ön kaputuna tutundu. Ön kaputa tutunan eski karısına aldırış etmeyen A.O.Ş., oğlunun da içinde bulunduğu aracın gazına basarak hareket etti. Olayı fark eden Aziziye Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Şahin, kadının başına bir şey gelmemesi için, aracı takip etmeye başladı.Ön kaputta bulunan eşine aldırış etmeyen gözü dönmüş koca, D-100 Karayolunda tehlikeli bir şekilde ilerleyerek eski karısını aracının ön kaputundan düşürmeye çalıştı. Yolda ilerlerken, eski eşini düşürmek için birkaç araca çarpan A.O.Ş., bu şekilde yaklaşık 40 kilometre yol gitti. Görenleri dehşete düşüren anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonuna kaydedildi. İhbar üzerine araç, Hendek otoban gişelerine geldiğinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Bu sırada, aracı takip eden Hüseyin Şahin, kadını kurtarmak için kendi aracından inip, diğer araca doğru koşmaya başladı. S.Ş. bu sırada aracın kaputundan yere düşerken, gözü dönmüş adam bu kez yeniden gaza basarak, eski eşini kurtarmaya çalışan Hüseyin Şahin'e çarptı.Yaralanan Şahin ve S.Ş. olay yerine çağrılan ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. A.O.Ş. gözaltına alındı.