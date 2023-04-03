Haberler Yaşam Haberleri Ön kaputta dehşet veren yolculuk
Giriş Tarihi: 4.4.2023

Ön kaputta dehşet veren yolculuk

Düzce’de boşandığı eşinin oğlunu götürmesine direnen anne, aracın ön kaputuna tutundu. Gaza basan eski koca, tam 40 kilometre boyunca, kadın kaputun üstünde olduğu halde yoluna devam etti

ABBAS ÇAKAR
Ön kaputta dehşet veren yolculuk
Düzce'de dün yaşanan akılalmaz olay şöyle gelişti. İddiaya göre A.O.Ş., 14 yaşındaki oğluyla görüşmek için bir süre önce boşandığı karısı S.Ş.'nin Aziziye Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Oğlu ile vakit geçiren baba, daha sonra oğlunu da alarak aracına bindi. Oğlundan ayrı kalmak istemeyen anne S.Ş. ise, boşandığı kocasının kullandığı aracın ön kaputuna tutundu. Ön kaputa tutunan eski karısına aldırış etmeyen A.O.Ş., oğlunun da içinde bulunduğu aracın gazına basarak hareket etti. Olayı fark eden Aziziye Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Şahin, kadının başına bir şey gelmemesi için, aracı takip etmeye başladı.

DÜŞÜRMEK İSTEDİ
Ön kaputta bulunan eşine aldırış etmeyen gözü dönmüş koca, D-100 Karayolunda tehlikeli bir şekilde ilerleyerek eski karısını aracının ön kaputundan düşürmeye çalıştı. Yolda ilerlerken, eski eşini düşürmek için birkaç araca çarpan A.O.Ş., bu şekilde yaklaşık 40 kilometre yol gitti. Görenleri dehşete düşüren anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonuna kaydedildi. İhbar üzerine araç, Hendek otoban gişelerine geldiğinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Bu sırada, aracı takip eden Hüseyin Şahin, kadını kurtarmak için kendi aracından inip, diğer araca doğru koşmaya başladı. S.Ş. bu sırada aracın kaputundan yere düşerken, gözü dönmüş adam bu kez yeniden gaza basarak, eski eşini kurtarmaya çalışan Hüseyin Şahin'e çarptı.

GÖZALTINA ALINDI
Yaralanan Şahin ve S.Ş. olay yerine çağrılan ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. A.O.Ş. gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnce'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret tepkisi: Amaç anlaşmak değil! Adaylıktan çekilecek mi? sorusuna net yanıt
CHP'li Atıcı, Kaftancıoğlu'nun 'domuz ziyafeti' rezilliğine arka çıktı! Oy uğruna takiyeci siyaset gözler önüne serildi!
İYİ Parti'deki yumruklu kavganın perde arkası: Vazgeçin yoksa kan çıkacak
21'inci sıradaki Togg alıcısı: Uykularımı kaçırdı
AFAD duyurdu! O illerimiz de afet bölgesi ilan edildi
TOGG'da gurur günü! İlk TOGG Başkan Erdoğan'a teslim edildi
FOX TV'nin yalan haberi parodi çıktı! Algı operasyonu alay konusu oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kılıçdaroğlu’nun 'seccade' skandalında yeni perde! Bir fotoğrafta ortaya çıktı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Kadın ve Erkek İçin Nasıldır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ön kaputta dehşet veren yolculuk
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA