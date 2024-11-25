ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BUGÜN | 25 Kasım On Numara Çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com tıkla-sorgula!

ON NUMARA SONUÇLARI 25 KASIM 2024

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 25 Kasım saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı: