On Numara sonuçları 1 Aralık 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen ve kısa sürede popülerlik kazanan On Numara oyunu, haftada iki gün (Pazartesi ve Cuma) çekiliş yaparak talihlilere kazandırmaya devam ediyor. Ayın ilk çekilişi olan 1 Aralık 2025 Pazartesi akşamı çekilişi öncesinde, şans oyunu severler sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. İşte 1 Aralık On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişin yapılacağı saat bilgisi...
Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları 1 Aralık 2025 Pazartesi çekilişi takip ediliyor. Şanslı numaralar saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle ortaya çıkıyor. İşte, sorgulama ekranı:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 10 TL'dir.
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!