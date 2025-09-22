On Numara sonuçları 22 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunları tutkunları için On Numara çekilişi her Pazartesi ve Cuma akşamı büyük umutlarla bekleniyor. Bugünkü çekiliş sonrası kazanan sayılar, büyük ikramiyenin durumu ve devredip devretmediği gibi bilgiler araştırılıyor. Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı başında yerler alındı.
Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları 22 Eylül 2025 Pazartesi çekilişi takip ediliyor. Şanslı numaralar saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle ortaya çıkıyor. İşte, sorgulama ekranı:
ON NUMARA NASIL OYNANIYOR?
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 10 TL'dir.
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!