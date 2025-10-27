On Numara sonuçları 27 Ekim 2025 kazandıran numaralar: Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenen On Numara çekilişinde bu akşamki (27 Ekim 2025) şanslı numaralar merak konusu. 1'den 80'e kadar olan 80 sayıdan 10 tanesini doğru tahmin etmeye çalışıyor. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişime açılıyor. İşte, detaylar:
Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları 27 Ekim 2025 Pazartesi çekilişi takip ediliyor. Şanslı numaralar saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle ortaya çıkıyor. İşte, sorgulama ekranı:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 10 TL'dir.
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!