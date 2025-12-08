On numara sonuçları 8 Aralık 2025: Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunlarının gözü kulağı 8 Aralık 2025 On Numara çekilişine çevrildi. Milyonlarca liralık büyük ikramiyenin dağıtılacağı haftada, kazanan rakamların MP TV canlı yayınında duyurulmasının ardından sonuç sorgulama ekranı aktif hale getirilecek. İşte 8 Aralık On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve tüm ayrıntılar...
Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları 8 Aralık Pazartesi çekilişi takip ediliyor. Şanslı numaralar saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle ortaya çıkıyor.
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!