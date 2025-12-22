ON NUMARA SONUÇLARI BEKLENİYOR! Milli Piyango Online 22 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Haftada iki kez, Pazartesi ve Cuma akşamları düzenlenen On Numara çekilişi, bu akşam da noter huzurunda ve MPİ TV canlı yayını ile yapılacak. 22 Aralık Pazartesi tarihli çekiliş öncesinde, büyük ikramiyenin kime çıkacağı merak konusu oldu.Şans oyunu tutkunları, çekilişin tamamlanıp tamamlanmadığını ve kazandıran numaraların hangi kanallar üzerinden öğrenilebileceğini araştırıyor. Peki, 22 Aralık Pazartesi On Numara sonuçları açıklandı mı, kupon sorgulama işlemi nasıl yapılır?
Sonuçlar henüz ilan edilmedi. Belli olduğunda yer vereceğiz.
ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA
ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ON NUMARA SONUÇLARI CANLI İZLEME EKRANI
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.