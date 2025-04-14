Önce Bayraklı şimdi de Urla! Urla’da çevre katliamına suçüstü

Geçtiğimiz hafta Doğançay mahallesinde Fen İşleri şantiyesinde vahşi depolama yaptığı gerekçesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Bayraklı Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 lira ceza kesmesinin yankıları sürerken bir doğa katliamı haberi de İzmir'in Urla İlçesinden geldi.

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Bir ihbarı değerlendiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü, Urla Belediyesi'ni yağcılar mahallesinde kaçak olarak açık alana hafriyat ve evsel atıklar ile eski mobilyaları bıraktığını belirledi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Belediye hakkında idari işleme başlatan Bakanlık Urla Belediyesi ile birlikte özel bir firmaya çevre kanununun ilgili maddesi uyarınca 1 milyon 869 bin 726'şar bin lira idari para cezası kesti. Bakanlık ayrıca sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

BAKANLIK SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan şok gelişmeyi X hesabından duyuran Bakanlık buradan yaptığı açıklamada: "Bakanlığımız il müdürlüğü ekiplerince basına yansıyan görüntüler üzerine İzmir'in Urla ilçesinde yapılan denetimlerde, Urla Belediyesi ve özel bir firma tarafından Yağcılar mahallesinde bulunan alana hafriyat ve evsel atıklar ile eski mobilyaların bırakılarak vahşi depolama yapıldığı tespit edildi. Çevre Kanunu'na istinaden Urla Belediyesine ve firmaya ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 lira olmak üzere toplam 3 milyon 739 bin 452 lira para cezası uygulandı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu." İfadelerine yer verildi.