Önce dövdüler sonra elektrik verip öldürdüler

İstanbul Fatih'te bir evde çıkan kavgada 4 arkadaşı tarafından darp edilerek bayılan 18 yaşındaki Yaşar Karakaş, ayılması için vücuduna verilen elektrik nedeniyle hayatını kaybetti.Olay, dün saat 06.00 sıralarında Atikali Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan Yaşar Karakaş ile Ramazan K. (28), Eda T., Cebrail K. (29) ve İsmail K. ( 26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Karakaş aldığı darbelerle bayıldı. Karakaş'ın ayılması için önce üzerine su döken arkadaşları ardından da vücuduna elektrik verdi. Karakaş kendine gelmeyince 112'den yardım istediler. Eve gelen sağlık ekipleri, Karakaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze Adli Tıp morguna kaldırılırken, 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.