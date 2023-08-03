Önce eşini sonra kendini öldürdü

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Hacıhasan köyünde yaşayan Ali Sağlık (85), henüz belirlenemeyen nedenle eşi Fatma Sağlık'ı (86) av tüfeği ile öldürdükten sonra intihar etti. Silah seslerini duyan köylüler eve geldiklerinde yaşlı çifti kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı çiftin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ali ve Fatma Sağlık'ın, 2018 yılında TRT'de yayınlanan ve yarım asrı geçmiş yaşlı çiftlerin hayatları, yaşamları ve tecrübelerinin konu edildiği 'Ömür Dediğin' adlı programın 168'inci bölümüne konuk olduğu öğrenildi.