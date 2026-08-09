Önce istifa etti sonra soygun yaptı

İstanbul Fatih
'te bir kuyumcuda çalışan E.A.A., maaşım az deyip istifa etti. Ancak işten ayrılmadan 1 gün önce kameraları kapatıp toplam değeri 9 milyon lira olan 1.5 kilogram altını çalarak kaçtığı belirlendi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili teknik ve fiziki takip başlatıldı. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli 4 Ağustos günü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan incelemesinde 1 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan tahkikat işlemlerinde çalınan altınlardan 500 gramı ele geçirilerek muhafaza altına alındı ve sahibine teslim edildi.