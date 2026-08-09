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Giriş Tarihi: 9.08.2026

Önce istifa etti sonra soygun yaptı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Önce istifa etti sonra soygun yaptı
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İstanbul Fatih'te bir kuyumcuda çalışan E.A.A., maaşım az deyip istifa etti. Ancak işten ayrılmadan 1 gün önce kameraları kapatıp toplam değeri 9 milyon lira olan 1.5 kilogram altını çalarak kaçtığı belirlendi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili teknik ve fiziki takip başlatıldı. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli 4 Ağustos günü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan incelemesinde 1 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan tahkikat işlemlerinde çalınan altınlardan 500 gramı ele geçirilerek muhafaza altına alındı ve sahibine teslim edildi.

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#İSTANBUL #FATİH #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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Önce istifa etti sonra soygun yaptı
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