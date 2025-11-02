Önce oğlunu sonra kardeşini öldürdü

İstanbul Ümraniye'de cinnet getiren Fatih Y. bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 9 yaşındaki oğlu H.Y.Y. ile kardeşi Metin Y.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Fatih Y. polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.İddiaya göre sinir hastası olduğu öğrenilen Fatih Y., henüz bilinmeyen bir nedenle çocuklarıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren baba, 9 yaşındaki oğlu H.Y.Y.'ye bıçakla saldırdı.Büyük oğlu durumu aynı apartmanda yaşayan amcası Metin Y.'ye bildirerek yardım istedi. Eve gelen Metin Y., olaya müdahale etmek isterken kardeşi Fatih Y. tarafından bıçaklandı.Olay sonrası kaçan Fatih Y., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.